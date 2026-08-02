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Мендель назвала причину продолжения финансовой поддержки Киева Макроном

Мендель назвала причину продолжения финансовой поддержки Киева Макроном

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон продолжает оказывать финансовую поддержку Киеву из-за опасений политических последствий.

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