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“У тех, кто с тобой, нет права на громкий голос”, – Ксения Собчак поддержала гонимую Ивлееву

“У тех, кто с тобой, нет права на громкий голос”, – Ксения Собчак поддержала гонимую Ивлееву

Ксению Собчак сложно понять. Телеведущая не хочет прогибаться под общественное мнение против “голой вечеринки”, но и опасается попасть в поле зрения правоохранителей.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Она просто подставляет красного отца но когда нибудь терпение его закончится
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14 час.
ВК
Вад Кук
Хрен ли ей с таким папой заступником
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13 час.
Zoia Goldshtab
Я ВСЕГДА ГОВОРИЛА О НЕЙ-РАСПУЩЕННАЯ ДУРЫНДА,КАКОЙ ТАМ УМ? НЕУЖЕЛИ НЕ ВИДИТЕ,СРЕТ СЕБЕ НА ГОЛОВУ САМА......
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9 час.

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