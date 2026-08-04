Украинцы потешаются над гибелью детей под Геленджиком: "Как отдохнули?"

АЛ

Александр Лагуткин

Так денацификации этой хохло-нацистской заразы без контроля над территорией и её зачистки от бандеровской нечисти не получится. А если этих хохлобесов на этой исконно русской территории оставить, то Запад снова их вооружит и опять пошлет убивать русских. Только полный контроль над территорией и полная зачистка от бандеровского дерьма и их идей. Тем более, что это исконно русские земли, которые осваивали и защищали наши русские предки. И они нам не простят, что на этой земле какие-то сраные хохлобесы, предавшие веру предков, убивают русских людей. Наши деды в ВОВ вешали эту нечисть пачками и в плен не брали. Кончали на месте. Жаль Хрущев-сволочь помог спастись этой нацистской заразе. Только полное уничтожение этого Зла на русской земле.