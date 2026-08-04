"Как отдохнули?" и прочие оскорбительные комментарии пишут украинцы в соцсетях после гибели детей на пляже под Геленджиком.
Украинцы потешаются над гибелью детей под Геленджиком: "Как отдохнули?"
Комментарии
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Геннадий Сытник
Витьковская, это старая бабская беспроигрышная шняга, ответил - дрессура, не ответил - зассал. Это было высрано ещё в детстве. Попробуй что то новое. Давай, шлюшка, читатели ждут!
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1 м.
И
Иринушка
Лучше выжечь. Только вряд ли дождемся при нашей власти....
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1 м.
АЛ
Александр Лагуткин
Так денацификации этой хохло-нацистской заразы без контроля над территорией и её зачистки от бандеровской нечисти не получится. А если этих хохлобесов на этой исконно русской территории оставить, то Запад снова их вооружит и опять пошлет убивать русских. Только полный контроль над территорией и полная зачистка от бандеровского дерьма и их идей. Тем более, что это исконно русские земли, которые осваивали и защищали наши русские предки. И они нам не простят, что на этой земле какие-то сраные хохлобесы, предавшие веру предков, убивают русских людей. Наши деды в ВОВ вешали эту нечисть пачками и в плен не брали. Кончали на месте. Жаль Хрущев-сволочь помог спастись этой нацистской заразе. Только полное уничтожение этого Зла на русской земле.
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1 м.
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