Рядовой Павел Абраменко спас жизнь товарища. Под плотным артобстрелом и атаками дронов он смог эвакуировать раненого сослуживца с поля боя в безопасное место, откуда его доставили в госпиталь.
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