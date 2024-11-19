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В Госдуму вресли проект об отпуске для родственников тяжелобольных бойцов СВО

В Госдуму вресли проект об отпуске для родственников тяжелобольных бойцов СВО

Группа сенаторов и депутатов представила в Госдуме законопроект, предусматривающий предоставление неоплачиваемого отпуска родственникам участников специальной военной операции для ухода за бойцами, получившими ранения, пишет ТАСС.

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