Экс-президент Соединенных Штатов, кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп отказался провести новый раунд дебатов со своим соперником от демократов – действующим вице-президентом Камалой Харрис.
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