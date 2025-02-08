Британская The Telegraph пишет, что европейские члены НАТО на этой неделе обсудили отправку войск в Гренландию в ответ на угрозы Трампа в отношении Дании.
Европейцы обсуждают отправку войск в Гренландию – для защиты от Трампа
Комментарии
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Владимир Самборский
Пусть размещают в Гренландии побольше войск, считая это агрессией со стороны России!!! Ведь ныне Россия всегда и во всем виновата? Пусть стоят и ожидают там Россию (на всякий случай)...
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17 час.
Анатолий Рябенко
США рявкнет так все решения европейских политиков лопнут как мыльный пузырь. У этих обсуждал духу не хватит воспротивиться США.
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16 час.
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