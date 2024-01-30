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Есть такая партия: в Германии поблагодарили русских за освобождение от нацизма

Есть такая партия: в Германии поблагодарили русских за освобождение от нацизма

В Берлине прошел первый съезд «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» В Германии появилась новая партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ).

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Комментарии
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Alex Nемо
А ВЕРА никогда не жила в храмах! Если ВЕРА есть, то только в сознании людей. Нельзя верить в религию и не важно как она называется- христианство, ислам, иудаизм, буддизм и т.д. - нужно верить в Бога! Религии разъединяют людей, Бог объединяет. Разницу чувствуете?
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14 час.
Анатолий Витушкин
Появился адекватный политик в ФРГ- Сара. Поддержим её в борьбе за развитие  своего государства.
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;когда случится крах России, Германия окажется гегемоном Европы. Берлин станет равным по величию с Вашингтоном.&quot;                                Это для тщеславных политиков важно занять первое место в политической иерархии. Бизнесменам нужна тишина и рынки снабжения и сбыта товаров. А вот политики имели и мысли реванша ( тот же внук гитлеровского генерала сморчок Олаф), и мысли наживы, если Россия вдруг прогнётся (...&quot; имели ту надежду, как станет море закипать, ушицы вдоволь похлебать...&quot;), урвать и себе, как Штаты при распаде Союза, лакомый кусок. А ухватить есть что - и нефть, и газ, металл, атомная промышленность... А теперь и автозаводы в Штаты перемещают, ослоумые... Пиндосы не допустили союза индустриально развитой Германии и России - получилась бы гремучая смесь, которая раздавила бы пиндосов с их баксами...
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8 час.

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