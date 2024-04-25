Ямальский «Факел» одержал первую победу на Кубке молодежной лиги по волейболу

«Факел» одержал первую победу на предварительном этапе Кубка молодежной лиги по волейболу. Матч с «Нефтяником-УОР» завершился со счетом 3:0, но игрой «огненных» остался недоволен главный тренер команды Валерий Андриевич.
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