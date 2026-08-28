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Север Пресс

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Движение транспорта будет ограничено в Салехарде 11 и 12 сентября

Движение транспорта будет ограничено в Салехарде 11 и 12 сентября

В Салехарде в связи с масштабным празднованием Дня города временно ограничат движение транспорта. Центральные улицы начнут перекрывать уже вечером 11 сентября, говорится в постановлении городской администрации.

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