Движение транспорта будет ограничено в Салехарде 11 и 12 сентября

В Салехарде в связи с масштабным празднованием Дня города временно ограничат движение транспорта. Центральные улицы начнут перекрывать уже вечером 11 сентября, говорится в постановлении городской администрации.
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