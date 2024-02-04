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Китай

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Си Цзиньпин выразил готовность сотрудничать с Нгуен Фу Чонгом для развития китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы

Пекин, 2 февраля /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу, что готов сотрудничать с вьетнамской стороной, чтобы способствовать укоренению и плодотворному развитию китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы.

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