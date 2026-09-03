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Царьград

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На радио «Судного дня» 3 сентября прозвучало новое шифрованное сообщение

На радио «Судного дня» 3 сентября прозвучало новое шифрованное сообщение

Шифр 3 сентября: радиостанция УВБ-76 вновь вышла в эфир.Коротковолновая радиостанция УВБ-76, в народной культуре и среди радиолюбителей прозванная «радиостанцией Судного дня», в очередной раз вышла в эфир.

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