На радио «Судного дня» 3 сентября прозвучало новое шифрованное сообщение

Шифр 3 сентября: радиостанция УВБ-76 вновь вышла в эфир.Коротковолновая радиостанция УВБ-76, в народной культуре и среди радиолюбителей прозванная «радиостанцией Судного дня», в очередной раз вышла в эфир.