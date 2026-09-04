Наталья Рудова удивила поклонников новым розовым цветом волос

Русская актриса Наталья Рудова изменила свой имидж, окрасив пряди в розовый цвет. Пост c новым образом появился в ее Instagram-сторис.
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