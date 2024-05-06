После нападения иностранки на двх девочек в Калужской области возбудят дело

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после конфликта в Обнинске. Напомним, что по сообщениям из соцсетей, уроженка Таджикистана набросилась на девочку из-за того, что та сделал ей замечания соблюдать порядок в общественном местеГлава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после конфликта в Обнинске.