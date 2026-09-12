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«Ничего не выдумывал»: Карлсон рассказал, что подвергался нападкам за правду о Москве

«Ничего не выдумывал»: Карлсон рассказал, что подвергался нападкам за правду о Москве

МОСКВА, 12 сентября, ФедералПресс. Жуналист из США Такер Карлсон признался, что был поражен Москвой в первый свой визит в российскую столицу.

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