С “человейниками” надо заканчивать. Исход может стать фатальным, но шанс есть

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Виктор Александров

Ало, Игорёк Лисин (не я лишил Вас отчества)! Кто такие «таунхаусы»? « стать драйвером» - это кем стать? Царь Всея Руси уже подписал закон о защите русского языка! Зимний дворец построен 261 год назад. И вообще, всё красивое в России построено либо при царях, либо при Сталине. Это я к тому, что необходимо избавляться от нищеты духа, отменить Постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР, от 4 ноября 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». … Если в уставах предприятий останутся цели производства – получение максимальной прибыли, то толку от разума будет мало. Нужно вернуть самые простые требования – довольствоваться самым лучшим, перестать строить жильё эконом-класса и выше 4-х этажей, прекратить точечные застройки, ограничить большие города в пользу посёлка и деревни. Вернуть мотивировочную часть в Указы Царя Всея Руси на примере Приказа № 227 «Ни шагу назад». Поощрять и стимулировать изобретателей и изобретательскую деятельность так, чтобы изобретатель не ходил с протянутой рукой, а чтобы производитель гонялся за изобретателем. Тогда вопрос «импортозамещения» во многом упадёт сам собой. Возродить Госплан. Кадры решают всё! Мы можем всё! Победа будет за нами! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.