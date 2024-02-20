184 дня в космосе и нештатные ситуации в полете: со школьниками Ноябрьска встретился Герой России Александр Лазуткин

Ученики космических классов познакомились с российским космонавтом Александром Лазуткиным. Герой России прибыл в Ноябрьск, чтобы еще ближе познакомить школьников с миром космонавтики и ответить от первого лица на самые частые вопросы.
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