В Швейцарии обеспокоены передачей активов Nestlé в России под временное управление. Как пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Государственного секретариата по экономике (SECO), там работают над отменой данного решения.
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