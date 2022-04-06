Дмитрий Соловьев о состоянии после черепно-мозговой травмы: «Физически уже в полном порядке. Мне очень повезло с врачами в больнице»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев рассказал о своем состоянии после травмы и о дальнейших планах.

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