Лучшая машина для российской зимы? Представлен вездеход Visuva Snowrunner с мотором от Toyota Land Cruiser 200

Компания Visuva из Красноярска представила новый гусеничный вездеход Visuva Snowrunner. Название указывает на специфику применения: как говорят сами создатели, машина предназначена для перевозки людей и грузов в снежных и горных местностях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии