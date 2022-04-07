Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями генерал ФСБ лишился загородного дома тещи

Суд в Москве изъял имущество бывшего первого заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-майора Юрия Сулина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передает «Коммерсантъ».
Суд в Москве изъял имущество бывшего первого заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-майора Юрия Сулина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передает «Коммерсантъ».
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