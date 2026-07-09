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Авто - Мото - Новости

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Audi уберет из салонов машин нервирующие экраны-монстры и вернет физические кнопки

Audi уберет из салонов машин нервирующие экраны-монстры и вернет физические кнопки

Немецкий автопроизводитель Audi готовит серьезный пересмотр интерьеров своих автомобилей. Как сообщает Carscoops, компания отказывается от доминирования огромных сенсорных дисплеев в пользу физических кнопок, переключателей и качественных материалов.

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