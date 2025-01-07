Российские вузы перейдут на новую систему образования с сентября 2026 года

Российские университеты с 1 сентября 2026 года перейдут на новую систему высшего образования. Об этом во вторник, 7 января, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки).
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