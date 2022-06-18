Агент Абрамов - о Дзюбе: Свою реальную стоимость ему подскажут его люди. Спрос на него есть. Он делает результат

Агент Владимир Абрамов поделился мнением о будущем экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы. - Почему форвард так долго не может определиться с клубом? Возможно ли, что Дзюба завысил свои финансовые запросы? - Нет, он просто знает, сколько он стоит.