Минобороны ОАЭ: Иран нанес удары по танкерам в Ормузском проливе

www.globallookpress.com/U.S Navy/U.S. Navy В результате удара иранской стороны по двум танкерам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Ормузском проливе погиб член экипажа, еще восемь человек получили ранения.
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