Кинолог объяснил, как защитить лапы питомца от реагентов зимой

В холодное время года городские прогулки с четвероногим другом бывают небезопасными. Реагенты, которые призваны сделать улицы и тротуары менее скользкими, могут серьезно навредить вашему питомцу, поранив лапы.
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