РУССКИЙ ЯЗЫК ЛИШЁН СТАТУСА РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕПЕРЬ И В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Очередной регион Украины лишился легального права на использование русского языка. Окружной административный суд Днепропетровска отменил решение Днепропетровского областного совета от 2012 года, предоставлявшее русскому статус регионального.
Очередной регион Украины лишился легального права на использование русского языка. Окружной административный суд Днепропетровска отменил решение Днепропетровского областного совета от 2012 года, предоставлявшее русскому статус регионального.
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