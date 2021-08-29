Наша позиция

38 036 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Маслов
    Не статья, а полное фуфло!5 мифов о семье в...
  • Antanas
    Если такие учителя то я молчу.Реклама ЛГБТ.Надеюсь это не на...
  • Галина
    главой мужчина был ,вот только семьи .где мужчины нет ,редкостью тогда не были , ну и от мужчины зависит ...домохозя...5 мифов о семье в...

РУССКИЙ ЯЗЫК ЛИШЁН СТАТУСА РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕПЕРЬ И В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РУССКИЙ ЯЗЫК ЛИШЁН СТАТУСА РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕПЕРЬ И В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Очередной регион Украины лишился легального права на использование русского языка. Окружной административный суд Днепропетровска отменил решение Днепропетровского областного совета от 2012 года, предоставлявшее русскому статус регионального.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх