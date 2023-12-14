Украина убила Илью Киву по двум причинам

Эксперты объяснили мотив Украины при убийстве Ильи Кивы @ Zuma\TASS Tекст: Евгений Поздняков В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России.
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