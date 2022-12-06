В Крыму работают 65 круглогодичных санаториев

В Республике Крым функционируют 1102 средства размещения, в том числе 91 санаторий. Из них 65 санаторно-курортных организаций работают круглогодично, предлагая гостям широкий спектр услуг по лечению, оздоровлению и профилактике всевозможных заболеваний, основываясь на опыте и традициях отечественной курортологии, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко на международном форуме «Медтуризм-2022» в рамках Международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения».