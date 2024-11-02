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Хачанов о проблемах с ногой: «Чувствую острую боль в трех местах. Завтра пойду к врачу, чтобы понять насколько серьезна травма»

Хачанов о проблемах с ногой: «Чувствую острую боль в трех местах. Завтра пойду к врачу, чтобы понять насколько серьезна травма»

Он повредил ногу в решающем сете полуфинала против Юго Эмбера – 7:6(6), 4:6, 3:6. «За последние три недели у меня не было ни одного выходного.

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