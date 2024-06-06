Тайная свадьба: Роберт Паттинсон ухитрился скрыть, что он уже женат

Актер не пожелал поделиться новостью с фанатами. Роберт Паттинсон и Сьюки Утерхаус тайно поженились LEGION-MEDIAПоклонники 38-летнего Роберта Паттинсона, которые примерно три месяца назад узнали, что актер впервые стал отцом, теперь получили новое неожиданное известие о личной жизни актера.