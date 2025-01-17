Луна была включена в список уязвимых культурных объектов

Луна была впервые включена в список уязвимых культурных объектов. Такое решение было принято из-за опасений по поводу возможных актов грабежа и разрушений, которые могут быть вызваны участниками коммерческих полётов, запланированных на ближайшие годы.
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