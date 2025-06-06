Белый дом отреагировал на слова Маска о Трампе и деле Эпштейна

В Белом доме отреагировали на слова американского миддиардера Илона Маска о том, что президент Соединенных Штатах Дональд Трамп каким-то образом фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и педофилии.