Масштабные рейды по взысканию долгов с автомобилистов начнутся 10 июня

Масштабные рейды по выявлению и взысканию долгов с водителей начнутся 10 июня. Эта совместная работа сотрудников ГИБДД, судебных приставов и налоговых органов направлена на поиск и наказание неплательщиков.
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