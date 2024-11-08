В рамках Российского винодельческого форума прошла сессия «Конференция винных городов»

«Конференция винных городов» впервые подняла вопросы поддержки виноделия на муниципальном уровне. Были представлены проекты туристических маршрутов, новые карты винодельческих регионов, определены направления развития.
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