Что любимый фильм может рассказать о вашей нервной системе

Любимые книги, предпочтения в музыке могут многое рассказать о человеке. Но не только. Немецкие ученые из Университета Мартина Лютера Галле-Виттенберга выяснили, что и вкусы в кино могут напрямую указывать на уровень восприимчивости к эмоциональному воздействию.