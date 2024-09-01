Что любимый фильм может рассказать о вашей нервной системе

Любимые книги, предпочтения в музыке могут многое рассказать о человеке. Но не только. Немецкие ученые из Университета Мартина Лютера Галле-Виттенберга выяснили, что и вкусы в кино могут напрямую указывать на уровень восприимчивости к эмоциональному воздействию.
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