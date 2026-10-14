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Citigroup увеличила квартальную прибыль на 37% благодаря инвестиционному банкингу и управлению капиталом

Citigroup увеличила квартальную прибыль на 37% благодаря инвестиционному банкингу и управлению капиталом

Американская банковская группа Citigroup сообщила о чистой прибыли в размере $5,2 млрд за третий квартал 2026 года против $3,8 млрд годом ранее.

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