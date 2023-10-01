Более 250 учащихся Новосибирской области приняли участие в игре «Зарница» в НВВКУ

Для учащихся были созданы тематические площадки, где они выполняли нормативы по стрельбе из винтовки, метанию гранаты, сборке-разборке автомата Калашникова, а также принимали участие в спортивной эстафете и исторической викторине.
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