Журнал «Профиль»

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El Pais: ЕС планирует укрепить ПВО Украины и направить туда военных инструкторов

El Pais: ЕС планирует укрепить ПВО Украины и направить туда военных инструкторов

Брюссель намерен усилить военную поддержку Киева. Европейская служба внешних связей (EEAS) планирует активизировать усилия по укреплению противовоздушной обороны Украины и финансированию передовых систем вооружений, включая ракеты и самолеты.

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