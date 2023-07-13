El Pais: ЕС планирует укрепить ПВО Украины и направить туда военных инструкторов

Брюссель намерен усилить военную поддержку Киева. Европейская служба внешних связей (EEAS) планирует активизировать усилия по укреплению противовоздушной обороны Украины и финансированию передовых систем вооружений, включая ракеты и самолеты.
Брюссель намерен усилить военную поддержку Киева. Европейская служба внешних связей (EEAS) планирует активизировать усилия по укреплению противовоздушной обороны Украины и финансированию передовых систем вооружений, включая ракеты и самолеты.
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