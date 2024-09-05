Белорусские военные подтвердили сбитие БЛПА над Гомелем

Штаб ВВС и ПВО белорусской армии заявил о факте нарушения госграницы в воздушном пространстве.Начальник Главного штаба первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО полковника Сергея Фролова опубликовал официальное заявление по факту нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве.
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