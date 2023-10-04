В Татарстане оборот оптовой торговли в августе увеличился на треть

За август 2023 года оборот оптовой торговли в Татарстане составил почти 365 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 33%, а по отношению к июлю этого года — на 9,6%.
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