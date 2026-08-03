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Владимирские новости

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После пожара на складе Wildberries в Собинском районе часть товаров удалось спасти

После пожара на складе Wildberries в Собинском районе часть товаров удалось спасти

После оценки объёмов и получения разрешения от оперативных служб товары пройдут сортировку.В пресс‑службе RWB сообщили, что в ходе локализации пожара на складе компании в Собинском районе Владимирской области часть товаров удалось сохранить.

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