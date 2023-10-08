Власти Крыма оценили вклад аграриев в развитие экономики республики

9 октября работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом написал в своем поздравлении работникам аграрной отрасли председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов.
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