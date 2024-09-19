Рязанец ограбил знакомого под шум мотоцикла

Деньги пропали незаметно и подозрения вызывал только один эпизод. Потерпевший вспомнил, что на улице случайно встретил знакомого, тот попросил телефон, потому как свой у него якобы разрядился и нужно было позвонить родне.
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