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Торговый центр затопило в Чите

Торговый центр затопило в Чите

В Чите торговый центр «Столица» затопило водой. Об этом корреспонденту ZAB.RU сообщил очевидец.По его словам, вода была повсюду и работники торгового центра говорили между собой, что топит здание канализация.

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