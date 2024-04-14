Торговый центр затопило в Чите

В Чите торговый центр «Столица» затопило водой. Об этом корреспонденту ZAB.RU сообщил очевидец.По его словам, вода была повсюду и работники торгового центра говорили между собой, что топит здание канализация.
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