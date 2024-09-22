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Российский волонтер рассказал о словах поддержки от украинцев

Российский волонтер рассказал о словах поддержки от украинцев

Некоторые украинцы шлют российским волонтерам слова поддержки ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя гуманитарной миссии молодежного крыла Народного Фронта Никиту Киосева.

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