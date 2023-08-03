Автор: Сергей Ищенко Дунай в огне. Российские «Герани» доказали Западу, что прорыв нашей блокады в Черном море торжествовать рано Со всей очевидностью с минувшего понедельника противник с участием разведывательной авиации сил НАТО и некоторых судоходных компаний Запада начал важную и масштабную операцию в Черном море.
Порт Измаила превращен в пепел, экипажи турецких, израильских, греческих зерновозов молят Бога, чтобы уцелеть
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Ответили. Но что- то слишком деликатно! Почему не был расстрелян американский самолет? Почему не уничтожены корабли при первом же неповиновении? Почему они не пущены на дно уже в порту Измаила? Понятно: Чтобы вывести порт из строя- надо захламить места швартовки и погрузки. Да и неплохо нанести ущерб владельцам этих судов. Притом ущерб чувствительный! В следующий раз еще подумают, прежде чем соваться под наш огонь!
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4 час.
Галина Чужая
Интереснее другое - а на обратном пути не встретят ли они украинскую мину в свободном плавании🤣🤣🤣🤣
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4 час.
SI
Sergey Ivanov
3 мины! Украинцы на учениях потеряли....
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3 час.
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