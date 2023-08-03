Порт Измаила превращен в пепел, экипажи турецких, израильских, греческих зерновозов молят Бога, чтобы уцелеть

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Sergey Ivanov

Ответили. Но что- то слишком деликатно! Почему не был расстрелян американский самолет? Почему не уничтожены корабли при первом же неповиновении? Почему они не пущены на дно уже в порту Измаила? Понятно: Чтобы вывести порт из строя- надо захламить места швартовки и погрузки. Да и неплохо нанести ущерб владельцам этих судов. Притом ущерб чувствительный! В следующий раз еще подумают, прежде чем соваться под наш огонь!