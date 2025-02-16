«Потеря Украиной территорий будет оформлена специальным соглашением. Но признавать её (потерю территорий) необязательно» — очень интересное интервью о возможных контурах мирного плана по Украине дал, еще только прибыв в Мюнхен, Кит Келлог.
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