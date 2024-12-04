Политнавигатор Россия готова передать на обмен более 600 украинских военнопленных, однако Киев отказывается их забирать, поскольку они не иностранные наёмники, не нацистская «элита», а обычные мобилизованные.
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