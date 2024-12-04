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Украинцы, проверьте, есть ли тут ваши родственники! Список пленных ВСУ, которых Киев отбраковал как «второй сорт»

Украинцы, проверьте, есть ли тут ваши родственники! Список пленных ВСУ, которых Киев отбраковал как «второй сорт»

Политнавигатор Россия готова передать на обмен более 600 украинских военнопленных, однако Киев отказывается их забирать, поскольку они не иностранные наёмники, не нацистская «элита», а обычные мобилизованные.

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