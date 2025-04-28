Австралийка сходила на восковую эпиляцию и разозлилась из-за неожиданного сообщения мастера. Подробности публикует New York Post (NYP).
Девушка пришла в ярость из-за сообщения мастера после эпиляции
Комментарии
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Анна Алексеева
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